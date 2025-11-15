Favino è il protagonista de Il Maestro un film dal passo dilatato e indeciso comunque interessante
Tanto è stata magistralmente intrepida l’atipicità di un film come L’ultima notte di Amore (2023), quanto è indeciso e dilatato il passo di un lavoro comunque interessante come Il Maestro. Capita anche a quelli bravi e anche con Pierfrancesco Favino assoluto protagonista in scena, nei panni di uno strambo, malinconico maestro di tennis anni ottanta con qualche problemino psichico e molti scheletri nell’armadio. Cerchiamo di essere chiari. Il regista romano, con esperienze hollywoodiane, Andrea Di Stefano non è di quelli che ripete cliché da tinelli all’italiana, anzi. È un regista che sa destreggiarsi disinvolto con la macchina da presa, che sa far respirare e prendere vita ad atmosfere poco battute fondendo intimismo, dinamiche di genere, e una certa dose di spettacolarità nella messa in scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
