Favino è il protagonista de Il Maestro un film dal passo dilatato e indeciso comunque interessante

Ilfattoquotidiano.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto è stata magistralmente intrepida l’atipicità di un film come L’ultima notte di Amore (2023), quanto è indeciso e dilatato il passo di un lavoro comunque interessante come Il Maestro. Capita anche a quelli bravi e anche con Pierfrancesco Favino assoluto protagonista in scena, nei panni di uno strambo, malinconico maestro di tennis anni ottanta con qualche problemino psichico e molti scheletri nell’armadio. Cerchiamo di essere chiari. Il regista romano, con esperienze hollywoodiane, Andrea Di Stefano non è di quelli che ripete cliché da tinelli all’italiana, anzi. È un regista che sa destreggiarsi disinvolto con la macchina da presa, che sa far respirare e prendere vita ad atmosfere poco battute fondendo intimismo, dinamiche di genere, e una certa dose di spettacolarità nella messa in scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

favino 232 il protagonista de il maestro un film dal passo dilatato e indeciso comunque interessante

© Ilfattoquotidiano.it - Favino è il protagonista de Il Maestro, un film dal passo dilatato e indeciso (comunque interessante)

News recenti che potrebbero piacerti

favino 232 protagonista deFavino &#232; il protagonista de Il Maestro, un film dal passo dilatato e indeciso (comunque interessante) - Pierfrancesco Favino interpreta un maestro di tennis dal passato complicato nel nuovo film di Andrea Di Stefano presentato a Venezia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Il maestro, la recensione del film con Pierfrancesco Favino - Il Maestro &#232; un film di Andrea Di Stefano, presentato in anteprima fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2025, e con protagonista Pierfrancesco ... Riporta ciakmagazine.it

favino 232 protagonista dePierfrancesco Favino a Napoli per l'anteprima de Il maestro - L'intervista (VIDEO e FOTO) - Tanti i ragazzi per incontrare il noto attore, in città per presentare al Metropolitan il suo ultimo film ambientato nel mondo del tennis. Da napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Favino 232 Protagonista De