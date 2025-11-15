Evenepoel pronto a rompere l'ultimo tabù del ciclismo moderno | Pronto a correre sia Tour e Giro

Remco Evenepoel è uscito allo scoperto spingendosi laddove nessun altro campione al momento ha osato: "Il Tour è al centro del programma, ma c'è un piano B anche con il Giro. Ma aspetto la presentazione". Sapendo però, che l'intero tracciato è già cosa ben nota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un Anno Fa… CicloMercato 2025, la Red Bull aveva offerto 10 milioni di euro a Remco Evenepoel: “Il contratto era già pronto” Vai su X

Evenepoel pronto a rompere l’ultimo tabù del ciclismo moderno: “Pronto a correre sia Tour e Giro” - Remco Evenepoel è uscito allo scoperto spingendosi laddove nessun altro campione al momento ha osato: "Il Tour è al centro del programma, ma c'è ... Secondo fanpage.it

Patrick Evenepoel alla RTBF: 'Pogacar vuole correre il Giro e la Vuelta' - Il padre e manager di Remco Evenepoel ha rilasciato una sorprendente dichiarazione sui possibili programmi di Pogacar ... Si legge su it.blastingnews.com

EVENEPOEL, ECCO TUTTI GLI UOMINI (E LE DONNE) DEL PROGETTO RED BULL - Remco Evenepoel ha mosso i primi passi della sua avventura alla Red Bull Bora Hansgrohe e il team tedesco ha organizzato un gruppo di lavoro che aiuterà il belga a migliorare ulteriormente il suo live ... tuttobiciweb.it scrive