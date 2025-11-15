Emessa nuova allerta meteo per rischio idrogeologico per le prossime 24 ore a causa delle precipitazioni

La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico che varrà per tutta la serata di oggi, sabato 15 novembre, e l'intera giornata di domenica 16. Per le prossime ore sono previste piogge deboli e intermittenti su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, con.

