Emergenza freddo riapre il dormitorio | 25 posti letto per i migranti a Villaregia
In vista dell'emergenza freddo riapre il dormitorio a Villaregia. Un posto che è nato per dare un sostegno concreto alle persone senza fissa dimora. La sede di via San Daniele tornerà a essere disponibile a partire dalla giornata di lunedì 17 novembre. Una soluzione provvisoria ma di fondamentale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
