Emergenza carceri 46 nuovi agenti per Messina e provincia

Al via oggi il piano di mobilità per 2627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. In particolare, per gli istituti di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto arriveranno 46 agenti. “Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185°. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

