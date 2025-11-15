Emanuele Cani inciampa e rompe con la testa la vetrata di Sironi al Ministero – IL VIDEO

Lidentita.it

Durante un ricevimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è verificato un episodio inatteso che ha portato alla distruzione di un’importante opera d’arte: l’assessore regionale all’Industria della Sardegna, Emanuele Cani, è caduto dalle scale interne di Palazzo Piacentini e ha urtato con la testa una vetrata artistica di sironi, mandandola in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

