Emanuele Cani inciampa e rompe con la testa la vetrata di Sironi al Ministero – IL VIDEO

Durante un ricevimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è verificato un episodio inatteso che ha portato alla distruzione di un’importante opera d’arte: l’assessore regionale all’Industria della Sardegna, Emanuele Cani, è caduto dalle scale interne di Palazzo Piacentini e ha urtato con la testa una vetrata artistica di sironi, mandandola in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Emanuele Cani inciampa e rompe con la testa la vetrata di Sironi al Ministero – IL VIDEO

