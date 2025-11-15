Elezioni Campania il video di Salvini a Napoli sui migranti | Se non ti piace San Gennaro e il presepe fuori dalle palle

Fanpage.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comizio di Salvini a Napoli per Cirielli in parte incentrato sulla questione migranti. E il vicepremier ci "infila" presepe e San Gennaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

elezioni campania video salviniRegionali Campania, il video di Meloni a Napoli che salta e canta: “Chi non salta comunista è” con Salvini e Tajani - Meloni, Tajani e Salvini, selfie e coro da stadio "chi non salta comunista è" davanti ai fedelissimi al Palapartenope ... Secondo msn.com

elezioni campania video salviniCampania, l'appello di Salvini: "Chi sta a casa è come votasse Fico" - "La vittoria la decide quel 50 per cento di campani, napoletani, salernitani, che sta a casa. Da iltempo.it

elezioni campania video salviniRegionali in Campania, Salvini suona la carica: “La partita è apertissima”. Fischi contro Landini - Il leader della Lega e vice premier, durante il comizio del centrodestra a Napoli a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli ... Come scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Campania Video Salvini