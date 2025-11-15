EA FC 26 SBC Locatelli Vs Sorloth Showdown Quale Carta Scegliere E Quali Boost Ricevono
Una nuova SBC Showdown è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Le Sfide Creazione Rosa Showdown di Manuel Locatelli e Alexander Sorloth per l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid del prossimo weekend sono disponibili nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Call Of Duty: Black Ops 7. Acquista lo sparatutto in prima persona Call Of Duty: Black Ops 7 con uno sconto del 31% per le piattaforme Xbox E PC. Promozione disponibile fino ad esaurimento scorte! 80.00€ 55.49€ Acquista Ora! Il centrocampista italiano e l’ attaccante norvegese sono stati i calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione hanno ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Argomenti simili trattati di recente
Italy XI: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi, Politano, Locatelli, Retegui, Esposito Norway XI: Nyland, Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson, Berge, Berg, Thorstvedt, Nusa, Sorloth, Haaland - facebook.com Vai su Facebook
ONCES I #ItaliaNoruega #ITALIA I Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni - Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco - Retegui, Pio Esposito #NORUEGA I Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe - Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa - Sorloth, Haala Vai su X
FC 26 SBC Flashback: Wendie Renard (87 OVR) – Muro Difensivo con 89 Difesa! - È disponibile la SBC Flashback di Wendie Renard (87 OVR), che offre uno dei difensori centrali più imponenti del gioco grazie alla sua altezza e alle ... Come scrive imiglioridififa.com
FC 26 SBC ICONA: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Van Persie, Campbell e Figo! - È stata rilasciata la SBC Base Icon Matchday Pick, che ti permette di scegliere 1 di 3 Icone Base Garantite dal pool predefinito di Robin Van Persie, Sol ... Segnala imiglioridififa.com
EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. Riporta everyeye.iterror code: 500