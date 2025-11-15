ea fc 26 sbc locatelli vs sorloth showdown quale carta scegliere e quali boost ricevono

Una nuova SBC Showdown è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Le Sfide Creazione Rosa Showdown di Manuel Locatelli e Alexander Sorloth per l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid del prossimo weekend sono disponibili nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Call Of Duty: Black Ops 7. Acquista lo sparatutto in prima persona Call Of Duty: Black Ops 7 con uno sconto del 31% per le piattaforme Xbox E PC. Promozione disponibile fino ad esaurimento scorte! 80.00€ 55.49€ Acquista Ora! Il centrocampista italiano e l’ attaccante norvegese sono stati i calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione hanno ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

