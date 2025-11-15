Il 10 e 11 dicembre 2025 Lucera si trasformerà nel cuore pulsante del giornalismo culturale e dell’innovazione grazie alla nuova edizione di Connessioni Fest, diretto da Roberto Zarriello, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Lucera, in collaborazione con PA Social – Fondazione Italia Digitale e con il sostegno di Digital Media Aps, dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vittorio Emanuele III” e del Rotary Club Lucera. Per la prima volta, l’intero festival sarà trasmesso in diretta su Fast News Platform, con la regia a cura dei colleghi di sysmag.net, rappresentati da Gianluca Iannotta, CEO di Tublat Ltd, garantendo così l’accesso a tutti gli interessati anche da remoto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Due giornate a Lucera per riflettere su cultura, media, intelligenza artificiale e linguaggi del futuro: Connessioni Fest 2025 sarà trasmesso live su Fast News Platform