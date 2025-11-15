Donne fuori programma _ playlist al femminile di storie e musica a Spongano

Lecceprima.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donne fuori programma è un viaggio narrativo e musicale che dà voce a donne fuori dagli schemi. Nonostante queste figure abbiano lasciato un segno nella storia della letteratura, della musica, delle arti figurative, delle scienze oggi restano fuori dai programmi scolastici e dai manuali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Uomini e Donne, Isabella lancia una frecciatina sui social: "Ho subito ingiustizie in un programma in cui..." - La dama Isabella ha abbandonato Uomini e Donne, ma è tornata sui social a lanciare una pesante frecciatina contro il programma di Maria De Filippi! Secondo comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Donne Fuori Programma Playlist