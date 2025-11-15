Donne fuori programma _ playlist al femminile di storie e musica a Spongano

Donne fuori programma è un viaggio narrativo e musicale che dà voce a donne fuori dagli schemi. Nonostante queste figure abbiano lasciato un segno nella storia della letteratura, della musica, delle arti figurative, delle scienze oggi restano fuori dai programmi scolastici e dai manuali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

