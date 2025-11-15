Donna uccisa in casa a coltellate | l' allarme dei vicini fermato il marito
Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio. Quando il. 🔗 Leggi su Leggo.it
La donna fu uccisa nel ‘Bronx’ di San Giovanni a Teduccio - facebook.com Vai su Facebook
Donna uccisa in casa a coltellate: l'allarme dei vicini, fermato il marito - Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio. Riporta msn.com
Mesenzana, una comunità sotto shock: una donna è stata uccisa a coltellate, fermato marito - MESENZANA – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 novembre, a Mesenzana, dove una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Pezza. Come scrive laprovinciadivarese.it
Terribile femminicidio sul Garda: moglie uccisa a coltellate dal marito - Il dramma è avvenuto nelle scorse ore a Castelnuovo del Garda in un'abitazione di via Silvio Pellico. Lo riporta ildolomiti.it