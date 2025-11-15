Donna uccisa in casa a coltellate | l' allarme dei vicini fermato il marito

Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio. Quando il. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna uccisa in casa a coltellate l allarme dei vicini fermato il marito

Donna uccisa in casa a coltellate: l'allarme dei vicini, fermato il marito

