Domenica sfida piemontese per il Centro Tecnico BM a Borgomanero
Arezzo, 15 novembre 2025 – , i ragazzi di coach Fioravanti attesi dai giovani talenti del College Basketball. Domenica alle ore 18 il Centro Tecnico BM Arezzo salirà in Piemonte per sfidare a Borgomanero il College Basketball di coach Di Cerbo, arbitreranno la partita i Sigg. Ghirardi di Orbassano (TO) e Ugo di Pinerolo (TO). Dopo la sconfitta c asalinga contro la Mens Sana il Centro Tecnico BM guarda il bicchiere mezzo pieno con il rientro in campo seppur non al massimo della condizione di Michael Lemmi, in settimana però è stato Corradossi a fermarsi sottolineando un inizio di stagione non proprio fortunato per i colori amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
