Diventa prof di ruolo a 19 anni la storia di Domenico da Messina a Vicenza Ecco come ha fatto

A 19 anni gran parte degli studenti stanno ancora cercando di capire quale strada scegliere dopo il diploma. Domenico Merlino, invece, la sua l’ha già imboccata: l’insegnamento. Originario della provincia di Messina, Merlino è diventato uno dei docenti più giovani dopo aver superato il concorso per la classe di concorso B016, quella degli insegnanti tecnico-pratici (noti come Itp) dei laboratori di scienze e tecnologie informatiche. Ha vinto una cattedra di ruolo in Veneto e oggi insegna all’istituto tecnico Pasini di Schio, in provincia di Vicenza. Come ha fatto a diventare prof a 19 anni. La sua corsa verso il ruolo è stata fulminea. 🔗 Leggi su Open.online

