Difesa civica a Chieti una giornata dedicata alla tutela dei dati personali

Chietitoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata dedicata alla tutela dei dati personali quella in programma il 18 novembre a Chieti, nella sala consiliare della Provincia. Dalle 9.30 si terrà il secondo appuntamento con le “Giornate di studio della Difesa civica regionale - conosci le istituzioni conosci i tuoi diritti -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

