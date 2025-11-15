Difesa civica a Chieti una giornata dedicata alla tutela dei dati personali
Una giornata dedicata alla tutela dei dati personali quella in programma il 18 novembre a Chieti, nella sala consiliare della Provincia. Dalle 9.30 si terrà il secondo appuntamento con le “Giornate di studio della Difesa civica regionale - conosci le istituzioni conosci i tuoi diritti -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Il #diritto di accesso agli atti amministrativi. Tra #trasparenza reale e strumenti di tutela” è il tema dell’evento organizzato dalla difesa civica della Regione Lazio. ? Ne parla il Presidente del Consiglio Regionale @antoaurigemma: Vai su X
Lunedì 24 novembre 2025, ore 14.00 Aula 5 – Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre Incontro sul tema “Difesa civica a tutela dei diritti fondamentali: princìpi e regole” Dopo i saluti del Prof. Antonio Carratta, introdurrà i lavori la Prof.ssa M - facebook.com Vai su Facebook
REGIONE: DIFESA CIVICA, IL 18 A CHIETI GIORNATA DEDICATA A TUTELA DATI PERSONALI - CHIETI – Il secondo appuntamento con le “Giornate di studio della Difesa civica regionale – conosci le istituzioni conosci i tuoi diritti – trent’anni di Difesa civica in Abruzzo” è in programma luned ... Riporta abruzzoweb.it
Piano difesa alluvioni, preoccupazione dell'Aniem Pescara-Chieti - "Forte preoccupazione per l'impatto che i nuovi criteri di calcolo potrebbero avere non solo sull'edilizia e sui siti estrattivi, ma anche sulle attività produttive, sui comuni e sulla pianificazione ... Scrive ansa.it