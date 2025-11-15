Dibu Martinez reagisce e prende le difese del calcio sudamericano. Il portiere argentino, protagonista in Premier League con l’Aston Villa. La critica di Martinez. Nella giornata di ieri, Dibu Martinez ha voluto rispondere (senza citarlo) al ct dell’Italia Gennaro Gattuso, sottolineando la differenza tra il giocare in Sud America e il disputare le qualificazioni Mondiali in Europa. Ha detto a DSports: « Giocano sempre su campi perfetti e bagnati. Non sanno com’è il Sud America, non sanno cosa sia. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa». Una lieve polemica è nata dalle dichiarazioni del ct azzurro, che aveva evidenziato come nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 sei squadre su dieci ottengano il pass diretto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dibu Martinez replica a Gattuso: «In Europa giocano sempre su campi perfetti. Non sanno cos’è il Sudamerica»