Dibu Martinez attacca Gattuso | Giocano sempre su campi perfetti e irrigati non sanno cos'è il Sud America

Nonostante un percorso quasi perfetto, l’Italia è costretta agli spareggi per il Mondiale 2026 a causa della sconfitta con la Norvegia: alle rimostranze di Gattuso sul sistema europeo risponde il portiere argentino Martinez, che rivendica le asperità del girone sudamericano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

