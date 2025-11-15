Dalle monetine a terra al bagaglio ‘matrioska’ | ecco i trucchi dei ladri sui treni

Webmagazine24.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dal lancio delle monetine a terra al bagaglio 'matrioska', sono diversi gli stratagemmi utilizzati dai ladri sui treni. Qualche giorno fa la vittima di un doppio furto, durante il rientro in treno da Brescia a Roma, è stato Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera ma gli episodi sono praticamente quotidiani. ''Noi combattiamo . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Dalla gomma bucata alle monetine gettate a terra - Aggregazione e distrazione: sono le due parole chiave del borseggiatore. Riporta avvenire.it

Ryanair e la lite al gate in Bulgaria: donna lasciata a terra per colpa del bagaglio; il Video - Una passeggera di un volo low cost Ryanair irlandese diretto a Vienna è scoppiata in lacrime dopo che il personale di terra le ha negato l’accesso al volo per il suo bagaglio, ... Lo riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Monetine Terra Bagaglio 8216matrioska8217