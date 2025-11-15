Dalle monetine a terra al bagaglio ‘matrioska’ | ecco i trucchi dei ladri sui treni

(Adnkronos) – Dal lancio delle monetine a terra al bagaglio 'matrioska', sono diversi gli stratagemmi utilizzati dai ladri sui treni. Qualche giorno fa la vittima di un doppio furto, durante il rientro in treno da Brescia a Roma, è stato Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera ma gli episodi sono praticamente quotidiani. ''Noi combattiamo . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi usciamo dai confini della nostra terra e scendiamo in Calabria, dove il sole e la brezza marina fanno nascere una delle cipolle più amate al mondo: la Cipolla Rossa di Tropea. Le nostre arrivano da piccoli produttori locali che lavorano con metodi tradizio - facebook.com Vai su Facebook

Dalla gomma bucata alle monetine gettate a terra - Aggregazione e distrazione: sono le due parole chiave del borseggiatore. Riporta avvenire.it

Ryanair e la lite al gate in Bulgaria: donna lasciata a terra per colpa del bagaglio; il Video - Una passeggera di un volo low cost Ryanair irlandese diretto a Vienna è scoppiata in lacrime dopo che il personale di terra le ha negato l’accesso al volo per il suo bagaglio, ... Lo riporta ilmeteo.it