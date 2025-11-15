Dalla Puglia a Villaricca per perseguitare una donna | 40enne bloccato dai Carabinieri
Era partito dalla Puglia con un solo obiettivo: raggiungere una donna di Villaricca che, secondo gli investigatori, aveva trasformato in un’ossessione. Un viaggio pianificato, alimentato da pedinamenti e comportamenti sempre più inquietanti. Ma il piano dell’uomo, un quarantenne pugliese, si è interrotto prima che potesse arrivare a destinazione. Dalla Puglia a Villaricca per perseguitare una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
