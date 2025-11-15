Dall’8 dicembre al 6 gennaio trasporti gratuiti per gli Under 25 della Tuscia

Per il periodo delle festività natalizie i giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi” potranno circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral. A prevederlo è una delibera. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it