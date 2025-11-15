Crolla tetto e facciata di un' abitazione | un' auto danneggiata chiuse tre strade

Casa dichiarata inagibile e strade chiuse. Dopo il crollo di una porzione di tetto e della facciata dello stabile che sorgeva fra le vie Sicilia, Liguria e Campania, il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha disposto la chiusura temporanea del traffico veicolare e pedonale. Una scelta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

