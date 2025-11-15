Controlli straordinari della polizia | oltre 600 persone identificate
Continuano i controlli straordinari della polizia a Firenze per contrastare furti, spaccio di droga e presenza irregolare di cittadini stranieri. Pattuglie delle volanti, del Reparto prevenzione crimine e agenti della squadra mobile hanno presidiato nei giorni scorsi le zone considerate più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
