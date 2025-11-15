Consiglio regionale Toscana | Chiara La Porta presidente FdI Alessandro Tomasi portavoce opposizione
La deputata pratese Chiara La Porta eletta presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia dimissionario a fine mese, coordinatore regionale FdI, candidato presidente centrodestra Regione Toscana elezioni al voto 12 e 13 ottobre, verso il ruolo di portavoce di opposizione. Elezioni regionali che hanno confermato Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra, presidente Regione Toscana. Giani ha nominato la nuova giunta con Mia Diop, 23 anni, vicepresidente. Consiglio regionale presieduto da Stefania Saccardi, Italia Viva, lista Casa Riformista, eletta anche con i voti a favore di opposizione, che ha eletto ben 13 consiglieri di Fratelli d’Italia su 16 consiglieri di minoranza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
