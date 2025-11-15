Confcommercio punta sulle piazze | l' iniziativa che sostiene il commercio di prossimità dà vitalità al centro
Confcommercio Foggia punta sul centro cittadino con il calendario di eventi domenicali ‘Vieni a Ballare in Centro’, che animerà Piazza Giordano e il centro di Foggia, con l’obiettivo di rivitalizzare il cuore della città attraverso musica, danza e attività pensate per famiglie, bambini e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
