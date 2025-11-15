Colletta alimentare nella provincia di Udine più di tremila volontari
C'è anche la protezione civile dell'assessore Riccardi a fianco del Banco alimentare, che oggi 15 novembre raccoglie generi di primo consumo da devolvere alle categorie più in difficoltà in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare. A fianco del Banco, in particolare, è la sede. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un esercito di volontari in campo per la Colletta alimentare: in Gallura 24 postazioni Vai su X
Torna la Colletta Alimentare: un’occasione semplice per dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Un grazie di cuore agli operatori e ai volontari del Banco Alimentare, che ogni giorno dimostrano il valore della solidarietà e della condivisione. Il loro imp - facebook.com Vai su Facebook
Sabato la Colletta Alimentare in più di 200 supermercati di Verona e provincia - Il vescovo Pompili: "Profezia di giustizia e solidarietà". Da veronaoggi.it
"In provincia 3 mila persone chiedono aiuto per gli alimenti", torna la giornata nazionale della Colletta Alimentare: "Sempre più famiglie italiane in difficoltà" - Sono circa 3 mila le persone in difficoltà che in provincia di Belluno usufruiscono degli aiuti distribuiti dal Banco Alimentare attraverso il lavoro quotidiano di 32 enti caritative sul terr ... Lo riporta ildolomiti.it
Colletta Alimentare, 800 volontari - Come ogni anno il mese di novembre porta l’ormai tradizionale appuntamento con la Giornata della Colletta Alimentare. Scrive cremonaoggi.it