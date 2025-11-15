Clover Club | il cocktail rosa che conquistò l’aristocrazia americana

Tra le colonne del Bellevue-Stratford Hotel di Philadelphia, in un’epoca in cui i cocktail erano sinonimo di virilità e distillati bruni, un drink dal colore rosa intenso osò sfidare le convenzioni. Il Clover Club rappresenta uno dei paradossi più affascinanti della storia della mixology: nato tra avvocati, banchieri e capitani d’industria, venne poi relegato nell’oblio per decenni proprio a causa del suo aspetto delicato, considerato troppo femminile per i palati dell’epoca. Oggi questo cocktail pre-proibizionista è tornato prepotentemente alla ribalta, conquistando i menu dei migliori bar internazionali e dimostrando che l’eleganza non ha genere. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Clover Club: il cocktail rosa che conquistò l’aristocrazia americana

