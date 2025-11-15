Città fantasma in 10 anni per la chiusura di 140mila negozi | lo scenario
Entro 10 anni scompariranno dalle città italiane oltre 114mila negozi. Lo sostiene Confcommercio lanciando l’allarme della desertificazione, che ha già fatto chiudere 140mila esercizi commerciali dai contesti urbani, destinati da qui al 2035 ad essere sempre più abbandonati. Non soltanto un problema economico, come spiegato dal presidente dell’associazione di categoria Carlo Sangalli, ma anche sociale e di sicurezza. La desertificazione dei negozi. L’emergenza è fotografata nell’analisi presentata dalla Confederazione degli esercenti, secondo cui senza politiche di rigenerazione urbana e nuovi interventi, le città si svuoteranno nel prossimo decennio del 20% delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
