Cisl | Vincenzo Murri nuovo segretario generale della Federazione sicurezza
BRINDISI - E’ Vincenzo Murri, ispettore superiore di Polizia penitenziaria, il nuovo segretario generale della Fns (Federazione Nazionale della Sicurezza) Cisl territoriale, eletto di recente dal Consiglio generale territoriale, convocato presso la Sede Cisl di Brindisi, in viale P. Togliatti, n. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
