Cisgiordania coloni israeliani bruciano moschea Hajje Hamida due palestinesi uccisi a Beit Ummar mentre camminavano per strada - VIDEO
Coloni israeliani incendiano copie del Corano e una moschea a Salfit; due giovani palestinesi uccisi a Beit Ummar e nuovi feriti negli scontri a Qabatiya La situazione in Cisgiordania occupata è ormai fuori controllo. Alcuni coloni israeliani hanno bruciato la moschea Hajje Hamida a Salfit, o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
