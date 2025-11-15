Cisgiordania coloni israeliani bruciano moschea Hajje Hamida due palestinesi uccisi a Beit Ummar mentre camminavano per strada - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coloni israeliani incendiano copie del Corano e una moschea a Salfit; due giovani palestinesi uccisi a Beit Ummar e nuovi feriti negli scontri a Qabatiya La situazione in Cisgiordania occupata è ormai fuori controllo. Alcuni coloni israeliani hanno bruciato la moschea Hajje Hamida a Salfit, o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cisgiordania coloni israeliani bruciano moschea hajje hamida due palestinesi uccisi a beit ummar mentre camminavano per strada video

© Ilgiornaleditalia.it - Cisgiordania, coloni israeliani bruciano moschea Hajje Hamida, due palestinesi uccisi a Beit Ummar mentre camminavano per strada - VIDEO

Altre letture consigliate

cisgiordania coloni israeliani brucianoI coloni bruciano una moschea, sui muri minacce all'Idf. Anp: 'uccisi da Israele due adolescenti in Cisgiordania' - Alla condanna si era unito il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, generale Eyal Zamir, che aveva usato parole durissime nell'accusare "una minoranza criminale" che "oltrepassa la linea ... Come scrive ansa.it

cisgiordania coloni israeliani brucianoColoni bruciano moschea.E minacce a Idfi - Coloni israeliani hanno incendiato nella notte una moschea nel villaggio palestinese Kifl Hares, in Cisgiordania. Scrive rainews.it

cisgiordania coloni israeliani brucianoMoschea in fiamme: l’assalto dei coloni in Cisgiordania - L’agguato è avvenuto a sud di Nablus, sono i residenti a evitare il peggio. Scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Cisgiordania Coloni Israeliani Bruciano