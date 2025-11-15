Montecatini, 15 novembre 2025 – La vicenda ha varcato i confini toscani, approdando nelle tv di Taiwan. Adesso Patrizio Pazzini si scusa, con un video in cui parla direttamente al popolo taiwanese. Ma inevitabile che la vicenda abbia scatenato una bufera sul web. Accade a Montecatini, dove il gestore di un locale della città, la “ Pizza dal Pazzo ” ha insultato in un video poi postato online un gruppo di turisti taiwanesi. Sedici persone che hanno ordinato cinque pizze. Un po’ poco secondo il gestore stesso. Che appunto in un filmato poi postato sul web prima parla in cucina con il suo staff, biasimando la scarna ordinazione rispetto al numeroso gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque pizze da dividere in 16 e il ristoratore diventa 'Pazzo'. E’ il fratello di Giampaolo Pazzini