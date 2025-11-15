Cinema Spike Lee incontra il Papa | È un cinefilo

Il Papa è “un cinefilo”. Così il regista Spike Lee dopo l’incontro con Papa Leone XIV. Il regista ha parlato anche del suo dono a Prevost: “Ho donato al Papa la maglia dei New York Knicks col numero 14 e la scritta Pope Leo perché il Papa viene da Villanova e i Knicks hanno 3 giocatori che provengono da lì”. Spike Lee ha definito l’italiano del Papa “fantastico” e ha sottolineato le parole “commoventi” pronunciate dal Pontefice in relazione alla sua funzione nel mondo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

