Chi non salta comunista è Giorgia Meloni chiude il comizio a Napoli con un coro da stadio VIDEO

Cultweb.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo molto discutere in queste ore la chiusura del comizio di centrodestra tenutosi a Napoli in sostegno del candidato presidente alla Regione Campania Edmondo Cirielli. Al termine dell’intervento della premier Giorgia Meloni, i simpatizzanti presenti nel teatro tenda partenopeo hanno intonato il coro “ Chi non salta comunista è “, accompagnando così l’uscita di scena della leader di Fratelli d’Italia. La reazione della premier non si è fatta attendere: Meloni ha risposto al coro dei sostenitori saltellando sul palco e accompagnando ritmicamente il canto con gesti delle mani. La scena si è conclusa con l’esecuzione dell’inno nazionale da parte dei presenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

chi non salta comunista 232 giorgia meloni chiude il comizio a napoli con un coro da stadio video

© Cultweb.it - “Chi non salta comunista è”, Giorgia Meloni chiude il comizio a Napoli con un coro da stadio (VIDEO)

Scopri altri approfondimenti

salta comunista 232 giorgiaIl video di Giorgia Meloni che salta al coro di “Chi non salta comunista &#232;…” - ” ha fatto da sottofondo a vari momenti del comizio del centrodestra a Napoli, organizzato per sostenere Edmondo Cirielli. Come scrive blitzquotidiano.it

salta comunista 232 giorgiaRegionali Campania, Meloni e Tajani cantano sul palco "Chi non salta comunista &#232;'' - La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani cantano "Chi non salta comunista è" sul palco del Palapartenope per l'iniziativa a ... Si legge su lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Salta Comunista 232 Giorgia