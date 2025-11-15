Chi non salta comunista è Giorgia Meloni chiude il comizio a Napoli con un coro da stadio VIDEO
Sta facendo molto discutere in queste ore la chiusura del comizio di centrodestra tenutosi a Napoli in sostegno del candidato presidente alla Regione Campania Edmondo Cirielli. Al termine dell’intervento della premier Giorgia Meloni, i simpatizzanti presenti nel teatro tenda partenopeo hanno intonato il coro “ Chi non salta comunista è “, accompagnando così l’uscita di scena della leader di Fratelli d’Italia. La reazione della premier non si è fatta attendere: Meloni ha risposto al coro dei sostenitori saltellando sul palco e accompagnando ritmicamente il canto con gesti delle mani. La scena si è conclusa con l’esecuzione dell’inno nazionale da parte dei presenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
