Cesenatico apre una via scolastica per l' ingresso e l' uscita in sicurezza dalla scuola di via Torino

Da lunedì 17 novembre è in arrivo una novità per l’accesso e l’uscita dalla scuola di via Torino con una “via scolastica” introdotta per aumentare comfort e sicurezza di alunni, genitori e personale scolastico che accederanno al plesso dall’entrata di via Sassari.Nello specifico, via Sassari -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

