Catania grande delusione a Casarano | 1-0 dei pugliesi bagno d' umiltà per gli etnei
Una sconfitta che fa male, profondamente, e che rischia di ridimensionare le ambizioni del Catania. Al Capozza arriva un ko pesante non soltanto per il risultato negativo, ma soprattutto per l’atteggiamento mostrato: approccio alla gara insufficiente, poca incisività in attacco nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
SERIE C | Capitan Perez verso Casarano-Catania: "Momento difficile fa parte del gioco. Pronti per fare una grande partita". E sulle voci che girano... #casarano #perez #sport - facebook.com Vai su Facebook
Catania, grande delusione a Casarano: 1-0 dei pugliesi, bagno d'umiltà per gli etnei - Per gli etnei, più che una semplice battuta d’arresto, un vero e proprio bagno d’umiltà. Come scrive cataniatoday.it
Serie C, il Catania perde in casa del Casarano: Cajazzo stende l’Elefante - 0): Cajazzo stende l'Elefante e interrompe la striscia di nove risultati utili consecutivi. Scrive vocidicitta.it
Casarano, al "Capozza" con il Catania serve l'impresa. Mister Di Bari: "Metteremo in campo il nostro orgoglio" - Il Casarano vuole cancellare le maledizioni autunnali, le amarezze che si sono avvicendate una dopo l’altra con cinque sconfitte, compresa quella subita in ... Scrive quotidianodipuglia.it