Caso Garlasco ex procuratore Venditti contro i pm | Maledetti
Venditti è accusato di corruzione in atti giudiziari per avere archiviato, dietro compenso, la prima indagine a carico di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
«Non posso prendermi una pistolettata per difendere Lovati». Nel caso Garlasco si aggiunge una lettera anomima minacciosa: “l’è mei che te sta ciu”, è meglio che stai zitto. Questa sera #14novembre a #FarWest in prima serata su Rai3. Vai su X
«Non posso prendermi una pistolettata per difendere Lovati». Nel caso Garlasco si aggiunge una lettera anomima minacciosa: “l’è mei che te sta ciu”, è meglio che stai zitto. Questa sera a #FarWest in prima serata su Rai3. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, Procura di Brescia: "Da difesa Venditti attacchi sopra le righe". La replica: "Chiedano scusa" - Al centro del botta e risposta la scelta della Procura di Brescia di non presenziare ieri, venerdì 14 novembre, all'udienza davanti al Tribunale del Riesame dove si è discusso del sequestro dei ... msn.com scrive
Caso Garlasco, Venditti contro la Procura: “Io corrotto? Soldi si son fermati a legali Sempio” - L'ex procuratore aggiunto di Pavia critica l’assenza del pm al Riesame e nega ogni corruzione: “I soldi si sono fermati agli avvocati di Sempio” ... Scrive fanpage.it
Caso Garlasco, nuova udienza per l’ex pm Venditti: “Accanimento fondato sul nulla” - (Adnkronos) – Terminata la nuova udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari nel caso Garlasco p ... msn.com scrive