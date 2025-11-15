Casco da sci obbligatorio per affrontare le piste invernali | per chi lo rifiuta c’è una multa salata da 150 euro

Ormai il casco sugli sci è diventato obbligatorio. Secondo il nuovo decreto, entrato in vigore ad agosto in vista della stagione invernale 20252026, impone a tutti gli sciatori di mettere il casco durante l’attività sportiva, per assicurare la propria sicurezza sulle piste. La nuova norma non fa differenza d’età e dovrà essere rispettata sia dagli adulti che dai bambini. Per chi decide di non indossarlo, è prevista una multa da 150 euro e, in qualche caso, anche il ritiro dello skipass. Casco obbligatorio per gli sciatori: cosa prevede il nuovo decreto. Come riporta Skytg24, sulle piste innevate della Val Senales a 3. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Casco da sci obbligatorio per affrontare le piste invernali: per chi lo rifiuta c’è una multa salata da 150 euro

