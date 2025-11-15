Casa di Salute e di Arte mostra di pittura Cromie degli artisti di GrezzanArte
Continua l'iniziativa Casa di Salute e di Arte, che porta bellezza negli spazi di cura, con l'esposizione di quadri degli artisti del gruppo GrezzanArte.Trent'anni di attività e di amore per l'arte, alimentata da una passione sincera che si manifesta in un coinvolgente insieme di stili e di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
