Carabinieri nuovi uffici e sale abbelliti da opere d' arte E c' è anche una ' stanza protetta'

Ferraratoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una caserma più ampia, ospitale e sicura. Il Comando provinciale dei carabinieri di via del Campo, ora, ha spazi nuovi: il tutto in un'ala di circa 200 metri quadrati. Una sezione dedicata al reparto Radiomobile e alla Stazione ha, dunque, uffici moderni e una ampia sala briefing. E non solo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

