Caos Mbappé infortuno alla caviglia o ferita diplomatica? La Francia in apprensione e Rothen sbotta | Decisioni come questa creano problemi nello spogliatoio

Caos Mbappé, lascia il ritiro per un'infiammazione alla caviglia, ma il suo rientro immediato a Madrid alimenta sospetti e polemiche A poche ore dall'ultimo match di qualificazione al Mondiale 2026 contro l'Azerbaigian, il forfait di Kylian Mbappé agita la Francia. Il capitano dei Bleus, autore di una doppietta nella vittoria contro l'Ucraina, ha lasciato il

