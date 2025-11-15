Campo boe c' è chi dice ' No' Sit-in dei pescatori | Non rendiamo Tremiti un parcheggio vista mare
C'è chi dice ‘No’ al campo boe alle Isole Tremiti. Sono i pescatori e operatori marittimi tremitesi che oggi, sabato 15 novembre, si sono dati appuntamento per manifestare contro il progetto del campo boe che interessa gran parte della zona C dell'arcipelago delle Diomedee (ovvero l'unica senza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
