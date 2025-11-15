Camminare tra le stelle e il futuro della mobilità

Ilgiornale.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 novembre i grandi protagonisti dell’impresa e dell’innovazione a confronto in una mattinata di interviste e dibattiti alla Fondazione Feltrinelli. La rivoluzione dei trasporti è iniziata: il Giornale, in collaborazione con il settimanale economico Moneta, approfondirà un epocale cambiamento attraverso le voci dei suoi protagonisti e dei visionari che lavorano al futuro. A raccontare le metropoli del futuro sarà lo studioso e divulgatore scientifico Emilio Cozzi in colloquio con il nostro giornalista Vittorio Macioce. L'evento è ad accesso libero fino ad esaurimento posti previa iscrizione al link: https:shorturl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

camminare tra le stelle e il futuro della mobilit224

© Ilgiornale.it - Camminare tra le stelle e il futuro della mobilità

Altri contenuti sullo stesso argomento

camminare stelle futuro mobilit224Camminare tra le stelle e il futuro della mobilità - Il 17 novembre i grandi protagonisti dell’impresa e dell’innovazione a confronto in una mattinata di interviste e dibattiti alla Fondazione Feltrinelli. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camminare Stelle Futuro Mobilit224