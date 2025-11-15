Camion cisterna contro un fuoristrada tragico scontro sulla Salaria | un morto e un ferito gravissimo

Corriereadriatico.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASCOLI - Tragico incidente sulla Salaria: una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nello scontro avvenuto oggi pomeriggio - 15 novembre -  al chilometro 176 + 400. A. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

camion cisterna contro un fuoristrada tragico scontro sulla salaria un morto e un ferito gravissimo

© Corriereadriatico.it - Camion cisterna contro un fuoristrada, tragico scontro sulla Salaria: un morto e un ferito gravissimo

