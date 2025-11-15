Cambio gomme invernali 2025-2026 | scatta l' obbligo dove si rischiano multe salate
É scattato oggi, sabato 15 novembre, l'obbligo di montare sulla propria auto gli pneumatici invernali o avere sempre a bordo le catene da neve per le giornate a maggior rischi di gelate e in caso di abbondanti nevicate.La direttiva del Ministero dei Trasporti dichiara che tra il 15 novembre e il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
