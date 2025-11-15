Call My Agent Italia 3 la serie Sky è diventata grande e anche commovente
Si è fatta un po' attendere questa Call My Agent Italia 3 - serie tv comedy di Sky nata come remake nostrano della francese Dix pour Cent, ma ormai con un'identità fortemente indipendente - in uscita con la terza stagione che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW da venerdì 14 novembre con i. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’attrice, che torna in tv interpretando sé stessa nella nuova stagione di Call My Agent, rivive tanti momenti, primi fra tutti quelli che visse con il cantautore, con cui condivise una delle storie più intense e burrascose - facebook.com Vai su Facebook
Call My Agent – Italia, la serie che ci porta dietro le quinte dello show-business italiano - “Call my agent – Italia”: la serie che svela, con ironia e stile, i motori nascosti del cinema italiano: politici, personali e professionali, attraverso la vita di un’agenzia di talenti. Da libreriamo.it
Call My Agent Italia 3 ritrova smalto. E non potevamo chiedere di più - La terza stagione della serie Sky Original raddrizza i binari tornando alla freschezza e al divertimento dei primi episodi ... Lo riporta vanityfair.it
Call My Agent Italia 3, la serie Sky è diventata grande e anche commovente - serie tv comedy di Sky nata come remake nostrano della francese Dix pour Cent, ma ormai con un'identità fortemente indipendente - Come scrive today.it