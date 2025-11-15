Caldara si ritira a 31 anni | Il mio corpo mi ha tradito

Mattia Caldara ha ufficializzato il ritiro dal calcio giocato. L’ex difensore di Atalanta, Milan e Juventus, una delle promesse più luminose della sua generazione, ha scelto di salutare il pallone con una lunga e intensa lettera pubblicata su gianlucadimarzio.com. Un addio sofferto, lucido, inevitabile: il corpo ha detto basta prima della mente. La toccante lettera di addio di Caldara. “Un foglio bianco, una penna. Chiudo gli occhi, butto fuori l’aria. Li riapro, è arrivato il momento. Caro calcio, io ti saluto. Ho deciso di smettere. No, non è stato facile deciderlo. Non lo è neanche scrivere queste parole. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it