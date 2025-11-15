Calciomercato Inter la bomba dall’Inghilterra | Ausilio pensa al colpo Bernardo Silva! Può sostituire quel centrocampista in uscita

Inter News 24 : l’idea del club. Arriva una notizia clamorosa dall’Inghilterra che infiamma il calciomercato dell’Inter in prospettiva. Il nome in questione è quello di Bernardo Silva, fuoriclasse portoghese del Manchester City, il cui contratto è in scadenza al termine di questa stagione (giugno 2026). A parlarne è il portale inglese Teamtalk, secondo cui il giocatore starebbe effettivamente pensando di chiudere la sua avventura con i Citizens dopo nove anni di successi, trionfi e vette raggiunte sotto la guida del tecnico Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Internews24.com

