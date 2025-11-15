Calcio serie C Torres - Perugia | la diretta della partita

Perugiatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12' iniziativa personale di Tumbarello che trova la deviazione di Zaccagno in angolo11' bella la ripartenza del Perugia orchestrata a sinistra da Tozzuolo; il cross al centro del difensore viene controllato da Montevago, arriva a rimorchio Tumbarello che non trova la portaPartitiLe probabili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio serie c torresCalcio serie C, Torres - Perugia è anche il match dei retroscena - Alfonso Greco, tornato sulla panchina dei sardi, era il prescelto per sostituire Braglia, ma poi è arrivato Tedesco. Segnala today.it

calcio serie c torres"La Torres è l'avversario peggiore" - Le parole dell'allenatore del Perugia, Giovanni Tedesco, nel presentare la sfida di sabato pomeriggio in Sardegna ... Da rainews.it

Diretta Torres Perugia/ Streaming video tv: una sfida in piena zona retrocessione (Serie C, 15 novembre 2025) - Diretta Torres Perugia streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Vanni Sanna per il quattordicesimo turno di Serie C stagione 2025/2026 (girone B) ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Torres