Bufera su Emanuele Cani l’assessore sardo che ha distrutto un Sironi video Todde lo difende | Lasciatelo in pace
«Quanto sta accadendo nelle ultime ore attorno alla figura del mio assessore Emanuele Cani è un segnale inquietante del degrado del dibattito pubblico». La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, scende in campo per difendere il suo assessore dell’Industria, Emanuele Cani, che lo scorso 12 novembre è scivolato mentre scendeva le scale del Ministero del Made in Italy distruggendo una vetrata disegnata da Mario Sironi. “La carta del lavoro” del 1932, opera d’inestimabile valore. Insomma, per la governatrice grillina il suo assessore è passato da emulo di Mister Bean, il disastroso protagonista di gag comiche, a martire della deriva social e degli hater. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
