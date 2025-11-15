Bruno Fernandes difende Ronaldo | Sa di aver commesso un errore anche se non era sua intenzione
Cristiano Ronaldo, già protagonista di cinque Mondiali, rischia di saltare le prime partite del prossimo torneo a causa della prima espulsione della sua carriera con il Portogallo, arrivata dopo 226 presenze. Il rosso diretto è scattato grazie al Var, per un episodio in area in cui Ronaldo ha favorito involontariamente una gomitata a un difensore avversario. L’arbitro Nyberg aveva inizialmente estratto il giallo, poi corretto dopo l’intervento della tecnologia. La tensione è aumentata anche per le parole prepartita del Ct irlandese, Hallgrimsson, che aveva detto che Ronaldo avrebbe influenzato l’arbitro nel match precedente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Bruno Fernandes difende Ronaldo: «Sa di aver commesso un errore, anche se non era sua intenzione» - Cristiano Ronaldo, espulso per la prima volta col Portogallo, rischia il Mondiale; ct e Fernandes difendono la sua reazione. Segnala ilnapolista.it
Cristiano Ronaldo, il passaggio a Bruno Fernandes vale il record di assist - Il terzo gol del Portogallo contro la Turchia è stato realizzato da Bruno Fernandes su assist di Cristiano Ronaldo, che nonostante potesse comodamente calciare verso la porta ha preferito servire il ... sport.sky.it scrive
Bruno Fernandes garantisce: "Per chi ne dubita, Ronaldo ci sarà al Mondiale 2026" - Bruno Fernandes non ha alcun dubbio: Cristiano Ronaldo parteciperà al prossimo Campionato del Mondo del 2026. Segnala tuttomercatoweb.com