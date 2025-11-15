Brindisi si ribella al razzismo | Siamo i vostri braccianti agricoli no alla violenza
Il razzismo non è più tollerabile; Siamo i vostri braccianti agricoli, no alla violenza e al razzismo; No al razzismo e no alla violenza, sì a politiche di accoglienza e diritti di cittadinanza per tutti; quando la politica si fa propaganda, la violenza diventa linguaggio; No al razzismo di Stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sit-in a Brindisi NON LASCIAMO SPAZIO AL RAZZISMO - in pubblico organizzato da 25 associazioni per dire che né a Brindis ... Segnala peacelink.it
Brindisi, in 15 contro uno: egiziano aggredito in stazione da calci e pugni. Kone: «È razzismo, la politica condanni» - L'episodio la sera del 2 novembre, il giovane è stato aggredito da ragazzi del posto: «Non li conoscevo». Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it