Briga e Arianna Montefiori presto genitori | Aspettavamo due gemelli uno non ce l’ha fatta

(Adnkronos) – Briga e Arianna Montefiori diventeranno genitori di una femminuccia. Ospite a Verissimo oggi, sabato 15 novembre, la coppia ha raccontato le emozioni dei primi mesi e il lungo percorso affrontato prima di riuscire a coronare il loro sogno di diventare genitori. “Ancora non riesco a realizzarlo, aspettavamo questo momento da tanto tempo”, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Briga e Arianna Montefiori presto genitori: “Aspettavamo due gemelli, uno non ce l’ha fatta”

